Een jongen is maandagavond gewond geraakt bij een gewelddadige beroving in de Leendert Donkerstraat in Eindhoven. Hij had afgesproken met een oude kennis, maar werd bedreigd en moest onder meer zijn telefoon afgeven.

De overval vond plaats in de auto van de kennis. Toen het slachtoffer daarin plaatsnam, werd hij bedreigd door iemand op de achterbank van het voertuig. Nadat hij zijn spullen had afgegeven, werd hij uit de auto gezet.

Het slachtoffer raakte gewond en is door agenten naar het ziekenhuis gebracht. De recherche onderzoekt de zaak.