De politie heeft maandag een 25-jarige man uit Geldrop aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 33-jarige man op 16 februari in Eindhoven.

Het slachtoffer uit Best werd die ochtend zwaargewond aangetroffen op de Generaal Reyndersweg. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Uit onderzoek bleek dat hij door geweld om het leven is gekomen.

Of de verdachte en het slachtoffer elkaar kennen, is niet bekend. De verdachte zit vast en wordt verhoord over zijn betrokkenheid bij het incident.