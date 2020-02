De carnavalsoptocht in Geldrop gaat zaterdagmiddag ondanks de harde wind door. De optocht in Waalre wordt aangepast vanwege de weersomstandigheden.

Door de wind kunnen grote wagens omwaaien. De optocht in Eindhoven werd om die reden vrijdag al afgeblazen.



De tocht in Geldrop gaat wel door. Wel wordt tot het laatste moment in de gaten gehouden hoe hard de wind precies is. "Mocht het weer nog omslaan, dan wordt de optocht alsnog aangepast in samenspraak met de deelnemers", legt Hans Vogels van de optochtcommissie uit aan Studio040.



De optocht begint rond 14.00 uur bij de Laan der Vier Heemskinderen. Daarna gaat de toch via het Anna Ziekenhuis, de Langstraat, Molenstraat en Sluisstraat naar Winkelcentrum Coevering.

In Waalre wordt de optocht kleiner van opzet. De grote wagens rijden niet mee, maar wagens tot 2,5 meter en loopgroepen kunnen wel meedoen.