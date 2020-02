In een recreatiewoning op een vakantiepark in Mierlo werd op vrijdag 14 februari een dode vrouw gevonden. Na onderzoek wordt op dit moment uitgegaan van een misdrijf.

Het vakantiehuisje staat op Bospark 't Wolfsven, dat eigendom is van Roompot Vakantieparken. De politie deed uitgebreid onderzoek in en om het huis. "Hoewel wordt uitgegaan van een misdrijf, kunnen andere scenario's niet worden uitgesloten", aldus het Openbaar Ministerie.



In de loop van het onderzoek kreeg de recherche zicht op twee verdachten. Zij waren in het bezit van spullen van het slachtoffer en werden de eerste dagen na het incident opgepakt. Een van de verdachten, een 44-jarige man uit Helmond, is donderdagmiddag weer in vrijheid gesteld. Hij blijft verdachte van heling.



De andere verdachte, een 38-jarige man uit Helmond, zit nog vast. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw en is vrijdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat hij nog twee weken vast blijft zitten.