Een 23-jarige man uit Son en Breugel is vrijdag veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur omdat hij schuldig is aan een brand die in 2017 een basisschool in Eindhoven volledig verwoestte. Dat oordeelt de rechtbank in Oost-Brabant.

De verdachte verklaarde dat hij op de avond van de brand spelenderwijs een brandende lucifer in een openstaande kliko heeft geschoten. Toen de verdachte zag dat er rook uit de bak kwam, kiepte hij die om zodat het afval eruit viel.

Volgens de verdachte heeft hij het rokende afval proberen uit te stampen en zodra hij geen rook meer zag, is hij vertrokken.



De rechtbank Oost-Brabant stelt vast de verdachte er niet alles aan gedaan heeft om de brand te voorkomen. Hij gooide de bak zonder nadenken leeg bij een houten paneel. Vervolgens verliet hij het schoolplein. De rechtbank oordeelt dat het daarom aan hem te wijten is dat de school vrijwel volledig afbrandde.



Volgens deskundigen kampt de verdachte met psychische klachten, is hij kort opgenomen geweest op een crisisafdeling en staat hij nu onder behandeling van de GGzE. Hij accepteert de aangeboden hulpverlening en werkt hieraan mee. De rechtbank heeft hier rekening mee gehouden.



Hoewel de verdachte tegenover de politie aanvankelijk alles ontkende, heeft hij later een uitgebreide verklaring afgelegd. Ook realiseert hij zich de grote ernst van het delict en de impact die de brand destijds heeft gehad op de omgeving.

De rechtbank legt de verdachte daarom geen celstraf op, maar vindt een taakstraf van 120 uur op z'n plaats.