De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) wil tijdens carnaval in Brabant racistische uitingen gaan registreren.

KOZP maakt zich zorgen over racistische uitingen die hun inspiratie vinden rondom de blackface (zwartgeschminkte gezichten) en het coronavirus.

De actiegroep wil racistische uitingen gaan 'monitoren' in Eindhoven, Den Bosch, Helmond, Breda, Tilburg en Oss. In al deze steden zijn groepen van KOZP actief.



"Carnaval is een mooie traditie waarin alles letterlijk en figuurlijk op z’n kop mag", aldus de actiegroep. "Helaas komt het bij carnaval ook voor dat carnavalvierders zich racistische en stereotyperende kostuums aanmeten, waaronder de blackface. Dit jaar maken we ons ook zorgen over racistische uitingen die hun inspiratie vinden rondom het coronavirus."



KOZP roept ook carnavalsvierders zelf op om racistische uitingen te registreren en toe te sturen. "We zullen het materiaal wat we verzamelen aanleveren bij de anti-discriminatiebureaus in de steden en bij de gemeente."