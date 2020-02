Theaterfestival De Parade komt in mei naar Eindhoven. Eerder was al bekend dat er serieuze plannen waren om het rondreizende festival ook in Eindhoven te laten landen, maar woensdag werd bevestigd dat de plannen definitief zijn.

Het theaterfestival is in mei tien dagen in Eindhoven en er zijn ruim 25 voorstellingen te zien in tenten op het grasveldje naast het Parktheater Eindhoven. Het theaterfestival wordt al gehouden in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Eindhoven is de vijfde stad van het land die wordt opgenomen in de tournee van de Parade.



Ruim dertig jaar geleden was de voorloper van het theaterfestival genaamd Boulevard of Broken Dreams ook in Eindhoven en volgens de organisatie zijn er nog veel Eindhovenaren die zich dit kunnen herinneren.

De Parade is het enige reizende theaterfestival ter wereld. Het is een evenement met zo'n tachtig voorstellingen op het gebied van dans, theater en muziek. Bezoekers kunnen het eerste uur gratis op het terrein, daarna moeten ze 8,50 euro betalen. Kinderen tot en met twaalf jaar kunnen gratis naar het festival. De organisatie verwacht zo'n 1.000 bezoekers per dag.