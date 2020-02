Ter hoogte van de Geldropseweg in Eindhoven komt extra beveiliging tijdens de carnavalsoptocht.

Naast het glas- en blikverbod dat in heel Eindhoven geldt, komt er op de Geldropseweg ter hoogte van de kruising met de Stratumsedijk en Bilderdijklaan een georganiseerd evenementenlocatie.

"We gaan hier hekken plaatsen", laat Dorus de Bruyn, eigenaar van Dijk 9, weten. "We hebben extra beveiliging geregeld. Die beveiligers staan in direct contact met de organisatie die op afstand alles in de gaten houdt. Mocht het nu te druk worden dan gaan de hekken tijdelijk dicht, zodat het niet te druk wordt op dit smalle stuk."

Vorig jaar liep het uit de hand. Toen hebben dronken toeschouwers bij zeven wagens vernielingen aangericht.

"Het was vorig jaar hier gewoon te druk en met te veel mensen op een locatie wordt het simpelweg onveilig", aldus De Bruyn. "Dat willen we niet meer hebben. Carnaval moet een feest voor iedereen zijn. Het is jammer dat daarvoor beveiliging nodig is, maar veiligheid staat voorop."