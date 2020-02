Bij een controle op de Kruisstraat en Woenselse Markt in Eindhoven zijn vrijdagavond meerdere personen opgepakt, veel boetes geïnd en auto's en illegaal tabak in beslag genomen, zo meldde de politie maandag.

Politie en gemeente werken daarbij samen met Belastingdienst, Douane en Justitie. Vrijdagavond was de controle. Maandag maakte de gemeente bekend wat de actie heeft opgeleverd.



In totaal werd er voor bijna 34.000 euro aan openstaande boetes geïnd. Ook werden er twaalf auto's in beslag genomen. Twee personen werden opgepakt voor rijden onder invloed. Nog eens 23 personen kregen een proces-verbaal , onder meer voor rijden zonder rijbewijs.



Tijdens de controle werden zeven panden doorzocht. In twee panden werd een in totaal 42 kilo illegaal tabak gevonden. Ook was in meerdere gebouwen de brandveiligheid en bouwkundige staat niet op orde. Verder bleek een onderneming geopend, ondanks een eerder verbod.



De controles zijn onderdeel van een gebiedsgerichte veiligheidsaanpak in Woensel-Zuid. Hierin werken overheidsdiensten samen om de leefbaarheid te bewaken en misstanden en criminaliteit aan te pakken.