In een kringloopwinkel aan de Hoogstraat in Eindhoven is zondagavond een grote brand uitgebroken. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Niemand raakte gewond.

Het vuur ontstond in een container aan de buitenkant van het gebouw. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de brand oversloeg naar de winkel.

Om het vuur te bestrijden, was de brandweer genoodzaakt de voorgevel van het pand te slopen.

De politie is gestart met een onderzoek naar de toedracht van de brand.