Ludovieckus, oftewel Lowie Teller uit Geldrop, is in de nacht van zaterdag op zondag tijdens het Federatiebal verkozen tot nieuwe stadsprins van Eindhoven.

Traditioneel wordt een week voor carnaval duidelijk wie gedurende de feestdagen de scepter zwaait in Eindhoven of 'Lampegat', zoals de stad tijdens carnaval heet.

De geboren Geldroppenaar maakt al jarenlang deel uit van carnavalsvereniging d'Haone, waarvan zes jaar als bestuurder en drie als voorzitter. Hij is ook actief voor Elluf Elluf in Eindhoven. Daarnaast is Teller werkzaam als treinverkeersleider voor ProRail.



Stadsprins Ludovieckus wordt tijdens carnaval vergezeld door adjudant Jos, hofdame Finje, hofdame Jolanda en adjudant Willem.