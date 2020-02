Een voorbijganger heeft zondagochtend een zwaargewonde man aangetroffen op de Generaal Reyndersweg in Eindhoven. De man is mogelijk mishandeld. De politie doet onderzoek.

Het slachtoffer werd gevonden toen de voorbijganger zijn hond aan het uitlaten was. Na de vondst heeft de politie op meerdere plekken onderzoek verricht. Vooral een flat trok de aandacht door een kapotte deur. Mogelijk is de man tegen de deur gevallen. Vooralsnog gaat de politie uit van een mishandeling zonder wapen.



De man is eerst per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis in Eindhoven. Vanwege de ernst van de verwondingen is het slachtoffer met spoed overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Tilburg.



De politie is volop bezig met onderzoek en roept getuigen op zich te melden.