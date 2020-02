De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de gewapende supermarktoverval vrijdag rond 20.30 uur aan de Generaal Coenderslaan in de Eindhovense wijk Woensel. Daarbij raakte een medewerker van de supermarkt gewond aan zijn hoofd.

Ten tijde van de overval waren er meerdere mensen aanwezig in de winkel. De overvallers, twee jongens, droegen gezichtsbedekkende kleding, bedreigden de caissière met een steekwapen en eisten geld.

De jongens sloegen op de vlucht, maar werden achtervolgd door de betreffende medewerker en enkele getuigen. De medewerker haalde hen in, waarna een van de overvallers met een steekwapen uithaalde. Daarbij raakte de medewerker gewond aan zijn hoofd.

Enkele getuigen hielden een van de overvallers in bedwang totdat de politie er was en hem aanhield. De tweede overvaller wist in eerste instantie te ontkomen, maar kon later alsnog worden aangehouden. Beide verdachten zitten vast.

De supermarktmedewerker is in het ziekenhuis aan zijn hoofdwond behandeld en is inmiddels weer thuis.