Agenten hebben vrijdag rond 20.00 uur ruim elfduizend hennepplanten aangetroffen in een garagebox aan het Hortapad in de Eindhovense wijk Woensel, meldt de politie via Twitter.

De vondst werd gedaan tijdens een integrale verkeers- en criminaliteitscontrole in de wijk.

In de garagebox troffen agenten een hennepkwekerij aan en bleek de stroom illegaal te worden afgetapt. De planten zijn geruimd en de stroom is afgesloten.

Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht in de zaak. De politie heeft een onderzoek ingesteld.