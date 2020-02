Een medewerker van een supermarkt aan de Generaal Coenderslaan in Eindhoven is vrijdagavond gewond geraakt bij een poging tot een overval. Het slachtoffer is met een snee in het gelaat opgenomen in het ziekenhuis.

Twee personen bedreigden het aanwezige personeel met een steekwapen. Bij de winkel is een hakmes aangetroffen. Vermoedelijk werd het slachtoffer hiermee aangevallen, aldus een politiewoordvoerder.

De daders gingen er zonder een buit vandoor, maar werden toch achtervolgd door medewerkers van de supermarkt. Het personeel overmeesterde één dader, de ander ontsnapte. De opgepakte dader is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.