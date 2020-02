De man die dinsdagavond werd aangereden op de Vonderweg in Eindhoven is een 31-jarige man uit Eindhoven. De famillie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht.

De politie heeft met behulp van tips de identiteit van de man kunnen achterhalen. Hoe de man er momenteel aan toe is, is niet bekend.

Eerder gaf de politie verschillende details van de man vrij, zoals zijn sleutelbos en zijn signalement, in de hoop dat er tips zouden binnenkomen.

De man stak de Vonderweg te voet over ter hoogte van het gebouw van de Nieuwe Aftrap en werd geraakt door een auto. Hij kwam op een nabijgelegen grasstrook terecht en raakte zwaargewond.

Omdat de man geen identiteitsbewijs bij zich droeg en niet aanspreekbaar was, konden de hulpdiensten hem eerst niet identificeren.