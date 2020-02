De gemeente Eindhoven heeft vrijdag een elektronicawinkel aan de Nieuwe Fellenoord voor vier maanden gesloten omdat bij een controle bleek dat de winkel de verkoop van goederen niet in een officieel register bijhield. Ook heeft de zaak een gestolen laptop doorverkocht.

De eigenaar heeft de voorzieningenrechter gevraagd om de sluiting tegen te houden, maar de rechter stelde de gemeente in het gelijk.

Om de verkoop van gestolen goederen tegen te gaan, is een officiële registratie verplicht voor opkopers en verkopers van gebruikte goederen. In Eindhoven kunnen opkopers gebruik maken van een papieren en een digitaal register. Het digitale programma is gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen zijn opgenomen.

Gemeente Eindhoven houdt sinds 2016 wekelijks toezichtrondes bij bedrijven. Deze controles zijn onderdeel van de aanpak tegen de doorverkoop van gestolen goederen, ook wel heling genoemd. In de aanpak werkt gemeente Eindhoven samen met de politie en het Openbaar Ministerie.