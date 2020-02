Een inzittende van een auto is donderdagavond gewond geraakt nadat twee auto's op elkaar botsten op de Hurksestraat in Eindhoven.

Een auto kwam het parkeerterrein van de Hanos af en draaide de Hurksestraat op. Daarbij botste een tegemoetkomende auto op de andere auto.

In de eerste auto zaten twee personen, van wie één gewond raakte. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend.



De Hurksestraat was in beide richtingen afgesloten voor verkeer.