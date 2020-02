Eindhoven zet de renovatie van de Vestdijk door, ondanks de tegenvaller van ruim 4 miljoen euro die in januari bekend werd. Hoewel de meeste partijen in de gemeenteraad balen van de extra kosten, zien ze geen alternatief.

De gemeente moet nu niet 12,5 maar 17,1 miljoen euro uittrekken voor het project. De extra kosten komen onder meer door de vervuilde grond die eerst moet worden weggehaald en de archeologische vondsten die onlangs zijn gedaan.

Terugdraaien van het project of fors snijden in de kosten is voor de raad echter geen optie. "De kosten zijn onvermijdelijk", aldus Robin Verleisdonk van D66 tijdens een gemeenteraadsvergadering deze week. "En nu al drie kwart van het project klaar is, moeten we doorpakken."

Op de vernieuwde Vestdijk is minder plek voor auto's en meer ruimte voor voetgangers, fietsers en terrassen. De vele bomen en groene bermen moeten de straat een nieuw aangezicht geven en de luchtkwaliteit verbeteren.