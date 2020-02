De ouderraden en directie van 35 scholen in Eindhoven zijn bezorgd over de verkeersveiligheid nabij de school, blijkt woensdag uit onderzoek van mediapartner Studio040.

Het gaat vooral om auto's die harder rijden dan is toegestaan, waardoor het voor kinderen lastig is om de straat over te steken.

Volgens Studio040 waren er vorig jaar zeker tien verkeersongevallen nabij een van de ondervraagde scholen.

Onder meer basisschool De Handreiking in stadsdeel Woensel is bezorgd over de verkeerssituatie. Het afgelopen jaar raakten twee leerlingen gewond bij een verkeersincident. "Als kinderen niet veilig kunnen oversteken, is het wachten tot het misgaat", aldus directeur Mariëtte van der Steen.

Ook directeur Geert Simons van Basisschool Reigerlaan uit zijn zorgen over de verkeersveiligheid voor zijn school. "Kinderen zijn het overzicht kwijt door alle drukte en auto's die op de stoep parkeren. Auto's rijden te hard, en we hebben hier veel last van sluipverkeer." Hij krijgt bijval van de ouder Dennis Witsiers van de medezeggenschapsraad. "Hier vlakbij op de Parklaan moeten kinderen oversteken. Er wordt vaak harder gereden dan 50 kilometer per uur. Het is gevaarlijk."