Een man is woensdagochtend lichtgewond geraakt bij een steekincident aan de Sint Bonifaciuslaan in het Eindhovense Stratum. Later op de dag werd een 38-jarige man aangehouden.

In de omgeving van de Heezerweg en de Sint Bonifaciuslaan reed kort na het incident veel politie rond. Ook circkelde een politiehelikopter boven Stratum op zoek naar de verdachte.

De toedracht van het incident is vooralsnog onbekend. Het onderzoek naar het steekincident is in volle gang. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.