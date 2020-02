Het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Eindhoven heeft een nieuwe behandeling voor patiënten die de meest vergaande vorm van obesitas hebben.

Normaal gesproken wordt bij extreem overgewicht vaak gekozen voor een combinatie van een maagverkleining en een gastric bypass, waarbij een deel van de dunne darm wordt uitgeschakeld. Bij de nieuwe behandeling, banded bypass, wordt gewerkt met een combinatie van een maagband en een gastric bypass.

De combinatie van een maagband en gastric bypass wordt al vaker toegepast. Nieuw is dat deze twee behandelingen nu in één operatie tegelijk kunnen worden uitgevoerd. De eerste ingrepen met deze techniek hebben inmiddels plaatsgevonden.



Volgens het MMC is met de nieuwe aanpak meer gewichtsverlies mogelijk. "Bij een groep patiënten zien we regelmatig dat zij onvoldoende gewicht verliezen en weer aankomen in gewicht. De banded bypass kan hier een oplossing voor zijn. Dat is wat we nu onderzoeken", vertelt Marleen Romeijn, arts-onderzoeker obesitaschirurgie.



De nieuwe aanpak is beschikbaar voor patiënten met een BMI van meer dan 50. De operatie is nog niet standaard: voorlopig wordt onderzocht of de resultaten inderdaad beter zijn dan met de reguliere operatie.