De gemeente Eindhoven start een proef met gratis parkeren in Winkelcentrum Woensel. Dat heeft wethouder Monique List dinsdagavond beloofd.

Veel fracties in de Eindhovense gemeenteraad drongen er dinsdagavond op aan dat er iets moet gebeuren om het winkelcentrum uit het slop te trekken. Het centrum kampt al meer dan tien jaar met afnemende bezoekersaantallen. Er is steeds meer leegstand en ondernemers vinden dat de gemeente niets investeert in het centrum.



Onder meer PvdA, VVD, LPF en ChristenUnie vinden dat de gemeente inderdaad meer moet doen. Ze stellen voor om te kijken of gratis parkeren helpt. Volgens de winkeliers blijven veel klanten weg, omdat ze geld moeten betalen om hun auto te parkeren. Zo zou er een zogenoemde blauwe zone kunnen komen: de eerste twee uur gratis parkeren. Wethouder List heeft nu gezegd dat ze dit wil onderzoeken. "Maar dit kost wel geld en dat gat moet uiteindelijk weer worden gedekt", waarschuwde ze de gemeenteraad.



Betaald parkeren kan helpen, denken de fracties, maar het is zeker niet de oplossing. "Het winkelcentrum kampt met veel problemen: leegstand, achterstallig onderhoud, dalende huurprijzen, overlast van brommer en een versteende openbare ruimte", zegt Christian van der Krift van de ChristenUnie. Zo zouden er meer bomen en struiken moeten komen, nieuw straatmeubilair en meer promotie.



Volgens List heeft de gemeente inmiddels het initiatief genomen om tot een actieplan te komen. Experts zijn nu bezig om te kijken hoe het winkelcentrum nieuw leven ingeblazen kan worden.