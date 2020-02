Omstanders hebben op 5 februari de zware mishandeling van een dertienjarig meisje voor een middelbare school in Eindhoven gefilmd en de video verspreid via sociale media, maakte de politie dinsdag bekend. Een vijftienjarige verdachte meldde zich kort na het incident zelf bij de politie en is aangehouden.

Het incident vond plaats voor de ingang van de Praktijkschool voor speciaal voortgezet onderwijs aan de Amundsenlaan in Eindhoven. Op de video is te zien dat het meisje wordt geslagen en geschopt, en dat de mishandeling doorgaat terwijl ze op de grond ligt.

Het slachtoffer liep een hersenschudding en een gekneusde kaak op.

Of de betrokken personen leerlingen zijn van de school kan een politiewoordvoerder niet zeggen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het incident.