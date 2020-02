Digitale geboorteaangifte is vanaf maandag mogelijk bij de gemeente Eindhoven. Eindhoven is daarmee een van de eerste grotere steden waar dit kan.

Het is in Nederland verplicht binnen drie dagen na de bevalling aangifte te doen van een geboorte. Dit moet gebeuren in de gemeente waar het kind geboren is. Sinds 1 januari 2020 kan men ook online geboorteaangiftes doen.

In Eindhoven konden ouders wier kind in het Catharina Ziekenhuis geboren werd, al ter plekke aangifte te doen. Nu komt de digitale service erbij. Hierdoor kunnen ouders hun kind vanuit huis aangeven en hoeven ze niet meer langs de gemeente. Ouders mogen zelf het moment van aangifte bepalen, zolang het maar binnen drie dagen na de geboorte is.