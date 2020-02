De brandweer heeft maandag rond 8.30 uur twee bewoners uit een brandend huis gered aan de Laan van Tolkien in Geldrop.

De brand was door onbekende oorzaak ontstaan in de keuken van de woning en ging gepaard met veel rookontwikkeling. De bewoners waren niet in staat de deur open te krijgen en moesten door de brandweer worden bevrijd. Het vuur was relatief snel onder controle.

De bewoners zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel op rookinhalatie. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

De woning is door de brandschade waarschijnlijk voor onbepaalde tijd onbewoonbaar.