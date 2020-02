Een fietser is maandag rond 7.30 uur zwaargewond geraakt bij een aanrijding door een auto op de Hastelweg in Eindhoven.

De hulpdiensten, inclusief een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

De oorzaak van het ongeval is onbekend. Ook is het onduidelijk hoe de automobilist eraan toe is.