Storm Ciara leidt ook maandag nog tot overlast in de regio Eindhoven. Zo zijn alle vertrekkende vluchten vanaf Eindhoven Airport flink vertraagd en zijn er lange files.

De harde wind veroorzaakt vooral op de wegen naar Eindhoven overlast. Op zowel de A2 als de A67 en A270 stonden maandagochtend langere files dan normaal. Ook op de Kennedylaan en Sterrenlaan richting de binnenstad was het druk.



Reizigers op Eindhoven Airport ondervinden eveneens hinder van de stormachtige wind. Alle vertrekkende vluchten van maandagochtend zijn flink vertraagd. De vluchten naar Innsbruck en Barcelona zijn zelfs geannuleerd. De vliegtuigen die landen, hebben nauwelijks vertraging opgelopen.

Zondagavond viel er een boom over de weg op zowel de Marathonloop als het fietspad over de Oirschotsedijk in Eindhoven. De brandweer heeft beide omgevallen bomen opgeruimd.

Storm Ciara heeft tot flink wat hinder geleid, maar de totale schade in Eindhoven lijkt mee te vallen. Maandagochtend staat er nog altijd een stevige wind die de nodige overlast veroorzaakt. Het KNMI heeft code geel afgeven. De ANWB en Rijkswaterstraat waarschuwen voor een drukke ochtendspits.