Meerdere mensen raakten zaterdagavond gewond bij een eenzijdig auto-ongeluk op de Eisenhowerlaan in Tongelre. De politie trof in het voertuig meerdere flessen lachgas aan.

Twee van de drie inzittenden zijn met nog onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe ernstig hun verwondingen zijn.

De auto raakte van de weg en botste tegen een lantaarnpaal. Door deze klap is de lantaarnpaal omgevallen. Ook het voertuig liep veel schade op.



De politie vond in de auto vier cilinders met lachgas. Een van de cilinders was door de klap gaan lekken.