Een 55-jarige man uit Eindhoven is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht bewust te hebben ingereden op een groepje mensen bij een café aan de Spoordonkseweg in Oirschot.

Twee bezoekers en twee personeelsleden van een kroeg in Oirschot liepen vrijdagavond kort voor middernacht naar buiten, omdat een medewerker twee verdachten bij een loods op het terrein zag rondlopen en vermoedde dat de mannen wilden inbreken.

Toen het personeel de mannen aansprak, reageerde een van hen agressief. Hij duwde een personeelslid weg en sloeg een van de klanten. Vervolgens stapte hij met een andere man in een auto waarmee hij inreed op de klanten en medewerkers. Zij konden nog net op tijd opzijspringen en zich deels schuilhouden achter een plantenbak.

Een van de getuigen noteerde het kenteken en op basis daarvan kon de Eindhovenaar al snel na het incident aangehouden worden. Daarbij verzette hij zich hevig. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.

De politie is nog op zoek naar de tweede man die betrokken was bij het incident.