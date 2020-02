Eindhoven Airport adviseert reizigers om hun vlucht in de gaten te houden via de website van de luchthaven in verband met de storm van zondag.

Het KNMI gaf zaterdagmiddag code oranje af voor de storm van zondag.

Eindhoven Airport is alleen verantwoordelijk voor het platform en de vertrek- en landingsbanen. De luchthaven gaat zelf niet over het annuleren van vluchten, dat doen de vliegmaatschappijen zelf. De luchthaven vermeldt het vervolgens wel op de website.

Een woordvoerder laat weten bij verschillende windsterktes verschillende protocollen te gebruiken. Zo zal er bij bepaalde windsterktes geen bagage naar het vliegtuig gebracht worden.