Raadslid Tjerk Langman van Lijst Pim Fortuyn (LPF) in Eindhoven heeft in een brief aan het Eindhovense stadsbestuur vragen gesteld over de situatie bij Centrale24. Dinsdag stelden vier oud-medewerkers de situatie bij de zorgcentrale aan de kaak in het Eindhovens Dagblad.

Centrale24 bewaakt 's nachts de cliënten van onder andere Lunet zorg, Archipel en Vitalis.

Volgens de klokkenluiders spelen er een aantal problemen bij Centrale24. De medewerkers zouden onervaren studenten zijn die geen verpleegkundige achtergrond hebben. Ook zijn de medewerkers overbelast door de vele systemen die 's nachts in de gaten moeten worden gehouden.



Daarnaast zeggen de klokkenluiders dat de systemen waarmee gewerkt wordt, verouderd zijn. Hierdoor kunnen er storingen ontstaan. De communicatie tussen leidinggevenden en personeel zou daarnaast slecht zijn en er is volgens de oud-medewerkers sprake van een angstcultuur waardoor medewerkers misstanden niet durven te melden, wat weer zou leiden tot veel ziekteverzuim.

LPF zegt contact te hebben gehad met een van de klokkenluiders die alarm heeft geslagen over de veiligheid van de cliënten van Centrale24. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de partij geconcludeerd dat de situatie zo slecht is dat er direct maatregelen moeten worden getroffen. De partij is bang dat er anders slachtoffers kunnen vallen.