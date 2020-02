Het Eindhovense stadhuis wordt door de renovatie een stuk duurzamer. De verbouwing van het stadhuis begon in januari 2019 en zit op dit moment in de laatste fase.

Het pand is geïsoleerd met hergebruikt materiaal, er worden zonnepanelen op het dak geplaatst en in het nieuwe park wordt regenwater opgevangen dat vervolgens gezuiverd wordt. Het water is bedoeld voor het doorspoelen van toiletten.

Het vernieuwde stadhuis biedt straks niet alleen ruimte aan het stadsbestuur, maar ook aan de inwoners van Eindhoven.

In het stadhuis wordt een zogenoemd inwonersplein ingericht. Daar kunnen inwoners hun rijbewijs of paspoort ophalen of aangifte van een geboorte doen. Het is mogelijk om gesprekken aan een balie te voeren, maar er zijn ook zitplekken en speciale balies voor mindervaliden.

Het project heeft volgens de projectontwikkelaar niet meer gekost dan de eerder genoemde prijs van 10 tot 12 miljoen euro.

Het vernieuwde stadhuis van Eindhoven moet nog in het voorjaar opengaan voor het publiek.