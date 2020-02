In veel gemeenten is de hondenbelasting al afgeschaft, maar Eindhoven int jaarlijks nog bijna een miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die dinsdag bekend zijn geworden.

Vorig jaar streek Eindhoven 988.000 euro op aan hondenbelasting. Dit jaar verwacht de stad meer dan een miljoen euro binnen te krijgen. In Eindhoven betaald iedere inwoner gemiddeld 4,30 euro aan hondenbelasting per jaar.

Landelijk gezien is het aantal gemeenten met hondenbelasting opnieuw licht gedaald. Dit jaar heffen 193 gemeenten belasting op het bezit van een hond, acht minder dan vorig jaar.

Gemeenten verwachten komend jaar zo'n 51 miljoen euro op te halen met de hondenbelasting, 2,9 procent minder dan in 2019. Ongeveer een half procent van de gemeentelijke opbrengsten komt uit de hondenbelasting.

Belasting rondom Eindhoven

Ook in Geldrop-Mierlo moet er nog gewoon betaald worden voor het bezitten van een hond. Inwoners dragen daar gemiddeld 5,21 euro af aan hondenbelasting.



Dat is vrij weinig als je het vergelijkt met Veldhoven. Het dorp inde vorig jaar 377.000 euro, dit jaar stijgen de inkomsten met 10.000 euro. Daarmee wordt er in Veldhoven per inwoner 8,51 euro aan hondenbelasting opgehaald.



In Nuenen, Best, Waalre en Son en Breugel hoeft geen hondenbelasting meer betaald te worden door hondenbezitters. Met name in stedelijke gebieden wordt vaak nog hondenbelasting geïnd. In kleinere gemeenten steeds minder.

De vele tonnen die gemeenten verdienen aan de hondenbelasting zijn volgens de gemeenten zelf bestemd voor de aanleg van hondentoiletten en hondenbakken.