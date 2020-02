Het beursgenoteerde beleggingsfonds Xior Student Housing gaat een kantoorpand aan de Boschdijk in Eindhoven ombouwen tot 250 studentenstudio's. Het project gaat in totaal 32 miljoen euro kosten.

De verbouwing van het kantoorpand start naar verwachting in of na de zomer. De 250 zelfstandige studentenwoningen moeten medio 2022 worden opgeleverd.



Naast de woningen komen in het pand diverse gemeenschappelijke ruimtes, een binnentuin en een fietsenstalling.

Xior beheert ook The Spot aan de Kronehoefstraat in Eindhoven. Daarin zijn negentig studentenwoningen gevestigd met ruimtes tussen de 16 en 41 vierkante meter. In totaal heeft het vastgoedbedrijf 12.000 woningen in binnen- en buitenland, met een totale waarde van 1 miljard euro.