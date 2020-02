Een dronken bestuurder van een bestelbus is in de nacht van zaterdag op zondag over de kop geslagen en in de greppel beland op de Eisenhowerlaan in Eindhoven, meldt de politie maandagavond in een bericht op Instagram.

De 29-jarige bestuurder van het witte bestelbusje is bevrijd door omstanders en bleef ongedeerd. Wel bleek hij te veel gedronken te hebben. De man blies acht keer de toegestane hoeveelheid alcohol.



Tijdens een ademanalyse blies hij 685 ug/l (1,58 promille), terwijl voor een beginnend bestuurder 88 ug/l maximaal is toegestaan. De man had nog geen vijf jaar zijn rijbewijs en mag daarom met minder alcohol achter het stuur dan een ervaren bestuurder.



Het rijbewijs van de man is ingevorderd en hij moet zich binnenkort verantwoorden bij de politierechter. Bij het ongeluk waren verder geen andere voertuigen of personen betrokken.