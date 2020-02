De politie heeft maandagochtend een 42-jarige Eindhovenaar aangehouden op verdenking het overtreden van de Opiumwet en witwassen, meldt het Openbaar Ministerie. Het huis van de man is doorzocht, waarbij agenten geld, wapens, verdovende middelen en administratie in beslag hebben genomen.

De verdachte zou in juli 2019 spullen om synthetische drugs mee te maken in een bestelbus hebben geladen in een loods over de Duitse grens. Deze spullen zou hij in de buurt van Zaltbommel weer hebben gelost.

In september 2019 stelde de Duitse politie een onderzoek in in de loods op een bedrijvencomplex in de Duitse plaats Noordrijn-Westfalen. Hier werden honderden vaten met grondstoffen voor de productie van synthetische drugs gevonden. Duitsland droeg het onderzoek aan Nederland over.

Bij een eerder Nederlands onderzoek uit 2018 kwam de man ook al in beeld. Daarbij zou hij ook chemische stoffen bestemd voor drugsproductie hebben vervoerd. In Lunteren en Alphen aan Den Rijn werden toen duizenden kilo's grondstoffen gevonden.

De verdachte zit in beperkingen en mag alleen met zijn advocaat contact hebben. Het OM sluit niet uit dat er meer mensen worden aangehouden.