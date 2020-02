Een auto aan de Vorsterdijk in Nuenen is in de nacht van zondag op maandag een auto volledig uitgebrand. De politie vermoedt brandstichting.

De aanleiding voor het vermoeden van brandstichting is een ruzie eerder die avond in het huis van de eigenaar van de auto. De wagen stond op de oprit.



Daarvoor was er in huis een onenigheid. Een persoon werd daarbij mishandeld en met een ploertendoder tegen het hoofd geslagen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.



De politie zegt aanwijzingen te hebben dat de brand en de mishandeling met elkaar te maken hebben. Het onderzoek loopt nog.