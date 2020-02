De brandweer meldt zondagochtend via Twitter opnieuw een gaslek in een appartementencomplex aan de Heliconstraat in Eindhoven. Zaterdag was er ook al een gaslek in het appartementencomplex.

De brandweer meldt dat er veertien appartementen uit voorzorg zijn ontruimd. Het lek bevindt zich naast een flat. Via de kruipruimte en schacht heeft het gas zich door de flat verplaatst.

Het lek wordt door Enexis gerepareerd. De brandweer blijft vanwege veiligheid nog even ter plaatse.

Zaterdag was er ook al een gaslek in het appartementencomplex aan de Heliconstraat. Toen werden er ook al enkele woningen ontruimd. Nog diezelfde avond meldde de brandweer dat het lek gedicht was.