Bij een overval op de Hoogstraat in Eindhoven is in de nacht van zaterdag op zondag iemand neergestoken.

Dat meldt de politie via Twitter.

De overval werd gepleegd door twee daders waarvan er nog een voortvluchtig is. De ander werd door omstanders tegen de grond gewerkt. Het slachtoffer was nog aanspreekbaar en werd door aanwezig ambulancepersoneel behandeld.

De voortvluchtige verdachte zou rond de twintig jaar oud zijn, ongeveer 1,75 meter lang zijn en tijdens de overval een zwart trainingspak hebben gedragen.