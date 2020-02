Op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven is zaterdag- op zondagnacht een ravage ontstaan door meerdere ongevallen kort na elkaar. In totaal waren er zeven á acht voertuigen bij betrokken, aldus een politiewoordvoerder. Een van de gewonden nam direct na het ongeluk de benen.

"Het gebeurde rond vier uur 's nachts, ter hoogde van Liempde, toen en een auto en een vrachtwagen in botsing kwamen. Daardoor verloor de automobilist de macht over het stuur en vloog zijn voertuig over de kop", laat de politiewoordvoerder weten.

Ook busje Rijkswaterstaat aangereden

Omdat andere auto's moesten uitwijken voor de gecrashte auto, ontstonden vervolgens meerdere botsingen. Op beelden van Omroep Brabant is te zien dat ook een busje van Rijkswaterstaat niet geheel ongehavend bleef. Waarschijnlijk werd dat busje aangereden toen medewerkers de weg wilden afzetten.

Slechts één van de inzittenden is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is hoe hij of zij eraan toe is. "Verder is er behoorlijk veel blikschade."

Verdwenen inzittende duikt op in ziekenhuis

Toen politieagenten aankwamen bij de auto die op z'n kop lag, was daar tot hun verbazing geen enkele bestuurder of passagier te bekennen. De politiewoordvoerder: "Dan gaan meteen de alarmbellen af. Iemand kan natuurlijk uit de auto geslingerd zijn en een paar meter verderop in de berm liggen. We hebben gezocht met een warmtecamera, maar zagen niemand liggen."

De agenten hebben daarop diverse ziekenhuizen in de buurt gevraagd alert te zijn als eerstehulppatiënten zich melden met verwondingen die mogelijk te linken zijn aan een auto-ongeluk. Zo kwam de politie inderdaad een inzittende van de ondersteboven geraakte auto op het spoor. "Hij wordt later vandaag verhoord."

Onduidelijkheid over mogelijke tweede inzittende

Waarom de man besloot de plek van het ongeluk te verlaten, en wat überhaupt de oorzaak van het eerste ongeval is, is nog niet bekend. De politie houdt alle scenario's open. Ook is nog niet duidelijk of de man de auto bestuurde of wellicht een bijrijder was.

De A2 richting Eindhoven was een aantal uur na het ongeval afgesloten. Inmiddels is de weg weer open.