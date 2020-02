Enkele woningen in een appartementencomplex in Eindhoven zijn zaterdagavond ontruimd vanwege een gaslek, meldt de Politie Oost-Brabant op Twitter.

Het gaslek werd snel gevonden buiten het complex in de Heliconstraat. Inmiddels is het lek gedicht.

De brandweer heeft ventilatoren gebruikt om het complex door te luchten.

De eerste bewoners mogen volgens de politie al weer naar huis. Bewoners op de begane grond moeten nog even wachten. De brandweer verricht nog metingen om te bepalen of het veilig is voor de bewoners om de woning in te gaan.