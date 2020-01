Iris Penning is donderdagavond in de bibliotheek in de Witte Dame verkozen tot de nieuwe stadsdichter van Eindhoven. Zij volgt Jessica Bartels op, die de afgelopen jaren stadsdichter was.

De deelnemende dichters konden donderdagavond hun werk voordragen voor het publiek en de jury. Van de negentien kandidaten waren er nog drie genomineerde schrijvers over in de finale. Naast Penning haalden ook Linde ten Broek en Stokely Dichtman de finale.

Iris Penning is singer-songwriter en maakt poëtische pop. Tot nu toe heeft ze drie albums uitgebracht met bijbehorende dichtbundels. Ze heeft al langer de wens om een dichtbundel over Eindhoven uit te brengen. Met het behalen van de titel is ze van plan om dit opnieuw op te pakken.