Op de High Tech Campus in Eindhoven is donderdag een zogenoemde 5G Hub geopend waar bedrijven, overheden en studenten samenwerken om de 5G-technologie in de praktijk te brengen. Vodafone en Ericsson zijn nauw betrokken bij de nieuwe hub.

5G is de opvolger van het huidige mobiele 4G-netwerk. Het vernieuwde netwerk biedt consumenten en het bedrijfsleven een hogere snelheid, meer netwerkcapaciteit en de mogelijkheid om meer verschillende apparaten tegelijkertijd aan te sluiten.

Verschillende bedrijven en overheidsorganisaties in Eindhoven experimenteren al met 5G. Zo wil het Catharina Ziekenhuis met de technologie vaker hulp op afstand bieden tot de ambulance ter plaatse is en experimenteert concertzaal de Effenaar met het aanbieden van virtuele 'liveconcerten' met behulp van 5G.