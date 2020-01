De kinderen en leerkrachten van SBO Jan Nieuwenhuizen demonstreren donderdag op het Stadhuisplein in Eindhoven.

"Wij hebben meegedaan bij de vorige algemeen staakronde", vertelt directeur Anneke van Ooijen. "Maar als wij staken, zijn de kinderen de dupe. Zij krijgen dan geen lessen, dus wij hebben het gecombineerd. Op deze manier krijgen de leerlingen ook meteen les in demonstreren."

De kinderen en leerkrachten van de Eindhovense basisschool zijn donderdag met spandoeken, touwen, koekjes en hartjes richting het plein gelopen. De touwtjes moeten symbool staan voor alle eindjes die leraren aan elkaar moeten knopen.

In Nederland sluiten donderdag en/of vrijdag zeker 3.978 basisscholen en 180 middelbare scholen hun deuren. Dat is samen ruim 56 procent van het totale aantal scholen in Nederland. Mogelijk ligt het totale aantal hoger, omdat waarschijnlijk niet alle scholen zich hebben aangemeld bij initiatiefnemer Algemene Onderwijsbond (AOb).