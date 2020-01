Meer dan duizend automobilisten hebben woensdag een boete gekregen voor te hard rijden over de Marathonloop in Eindhoven.

De controle vond woensdagochtend- en middag plaats. In totaal kwamen er in die periode bijna 6.500 voertuigen voorbij.

Eén automobilist reed woensdag 130 kilometer per uur over de weg, terwijl hier 50 kilometer per uur is toegestaan. Deze chauffeur moet zich verantwoorden bij de rechter.