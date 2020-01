De wethouder van Openbaar Ruimte en Klimaat Rik Thijs heeft woensdag de laatste hand gelegd aan het speciale waterbergingsysteem bij het Clausplein in de binnenstad van Eindhoven. De beplanting van het park start binnenkort.

De nieuwe waterberging voert het water beter af en slaat het ook beter op. Hierdoor kan het toekomstige park meer water in het gebied vasthouden. Dit zorgt voor een kleinere kans op verdroging en op wateroverlast bij extreme neerslag. Verder moet het groen voor verkoeling tijdens hitte zorgen en moet het bijdragen aan de biodiversiteit; met name vlinders en bijen moeten terug de stad in.

"De waterbuffer bestaat uit een 'kratlaag' van 15 centimeter op een ondoorlatende folie", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Het oude plein is ontgraven tot op het dak van de parkeergarage. Hierop wordt de nieuwe constructie en het nieuwe plein weer opgebouwd. Op de kratten komt een grondsubstraat dat geschikt is voor bomengroei en beplanting."

De kratlaag dient als wateropslag. Hierdoor heeft de beplanting ook in droge perioden water ter beschikking. De parkeergarage onder het plein zorgt ervoor dat de beplanting geen gebruik kan maken van het grondwater. Naast door regenwater wordt de wateropslag ook gevuld via regenpijpen aan het dak van de Witte Dame.