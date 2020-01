Acht paarden zijn woensdagmiddag van hun begeleider ontsnapt en galopperend over de openbare weg teruggevonden in het Eindhovense stadsdeel Woensel, meldt Politie Eindhoven via Facebook.

De politie kreeg een melding binnen over loslopende paarden in Woensel. De paarden konden vervolgens met behulp van omstanders worden gevangen.

De eigenaar had zich gemeld en heeft de paarden opgehaald. Hoe de paarden konden ontsnappen, is niet bekend.