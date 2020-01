De 23-jarige Eindhovenaar die verdacht wordt van grafschennis en de diefstal van urnen, komt voorlopig vrij uit voorarrest om een behandeling te krijgen.

De man heeft last van een trauma en een psychologische stoornis. Volgens zijn advocaat kreeg hij geen psychologische zorg in de gevangenis in Roermond en werd hij daarom doorgeplaatst naar Vught. De zorg zou daar ook niet goed genoeg zijn. De man kan vanaf 13 februari terecht bij de GGzE, maar moet daarvoor tijdelijk vrijkomen uit voorarrest.

De Eindhovenaar wordt verdacht van het openen van een kindergraf in Veldhoven en het stelen van vier urnen uit een graf in Eindhoven. Ook wordt hij verdacht van het vernielen van een graf in Veldhoven en Vessum en het slopen van kruizen bij een kerk.

In 2017 werd de man al veroordeeld voor vergelijkbare zaken. Toen werd hij ook behandeld voor zijn stoornis.

De man mag gedurende zijn behandelperiode geen begraafplaatsen bezoeken. Ook moet hij meewerken aan de behandeling en mag hij geen alcohol drinken.