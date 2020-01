In en rondom Eindhoven zijn de meeste verkeersverstoppingen van Noord-Brabant. Dat blijkt woensdag uit een onderzoek van TomTom Traffic Index. Een ritje van een half uur duurt er bijna zeven minuten langer dan in Brabantse steden.

Vooral in de spits is de vertraging langer: automobilisten doen er tot dertien minuten langer over dan in andere Brabantse steden. Automobilisten in Eindhoven stonden vorig jaar gemiddeld 101 uur, vier dagen en vijf uur, langer stil in het verkeer tijdens de spits.



De belangrijkste knelpunten in de stad zijn de Mecklenburgstraat, de kruising van de Leenderweg met de Piuslaan, Keizersgracht en Leostraat. Op dinsdag 22 januari stonden Eindhovenaren het langst in de file. Een autorit van een halfuurtje duurde die dag bijna 22 minuten langer.



Eindhoven staat op de tiende plek in Nederland. Daarna vind je Breda en Tilburg. Op nummer één staat Leiden. Automobilisten doen daar gemiddeld achttien minuten langer over een ritje van een halfuur. Andere drukke steden zijn Amsterdam, Den Haag en Nijmegen.